“通过在TGV卖的韩食，向法国各地宣传‘韩国风味’”. June. 25, 2021 07:23. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “将通过高铁向法国各地传播‘韩国风味’。” 这是22日(当地时间)在刚抵达法国巴黎蒙巴纳斯站的高速列车 TGV餐车厢见到的韩裔法国厨师皮埃尔-桑•布瓦耶(41岁)强调的一句话。从9日开始到今年年末，在TGV和低价高铁“雨果”上，可以吃到他制作的三种混合韩餐便当，包括用鸡肉代替牛肉和猪肉的拌饭、加入泡菜的沙拉、用豆腐和辣椒粉提味的意大利面等。 运营TGV的铁道公社(SNCF)去年3月因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的扩散，关闭了餐车厢。通过新冠病毒疫苗普及等9日恢复了营业，新菜单是布瓦耶的韩食便当。价格为13.9欧元(约1.88万韩元)。布瓦耶表示：“不到两周的时间，已经卖出了3.5万多份。” 7岁时被领养到法国的布瓦耶在考虑让养父母高兴的方法后，迷上了料理。他曾在蒙彼利埃大学攻读料理专业，2011年在料理比赛生存节目《Top Chef》中获得亚军，一跃成为明星厨师。目前他仅在巴黎就拥有5家餐厅。 从2016年开始与世界级明星厨师合作的SNCF在去年9月首先联系了布瓦耶。SNCF在被称为世界美食家圣书的《米其林指南》中与没有得到“星级”评价的主厨合作尚属首次。布瓦耶吐露表示：“虽然是很好的机会，但并没有爽快地答应。”因为他认为，如果不是直接烹饪食物后马上上菜，而是提前大量制作好后进行销售，很难维持质量。但是，韩国妻子金熙珍(音)劝他“把韩国的味道传到法国农村的各个角落”，他便回心转意了。 布瓦耶解释制作鸡肉拌饭的理由说：“传统韩餐拌饭主要使用牛肉和猪肉，但是列车便当的特性上，为准备可以凉快的食物倾注了心血。”他说，因新冠肺炎疫情使泡菜的免疫效果等备受瞩目，韩国料理在法国人气高涨，并强调说，“吃新料理就像去新地方旅行一样。将继续挑战展现韩国料理和韩国风味的新料理。”

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