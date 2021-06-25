耶伦：“物价上涨年底会缓和”VS 美联储委员：“可能会持续9个月”. June. 25, 2021 07:23. by 兪載東 jarrett@donga.com. 就目前美国出现的高通货膨胀率的走向，美国政府官员之间出现了分歧。关于物价上涨幅度的预测将对今后美联储的利率政策产生影响。 美国财政部长珍妮特•耶伦当地时间23日在出席参议院听证会时表示，预计“今年底通货膨胀将比现在有所消退”。她还表示：“目前的供应链瓶颈现象可能会在今后几个月内消除。体现期待性通货膨胀的大部分指标在明年以后都将恢复到接近美联储目标值的2%水平。” 对于有议员提出“目前5%的物价上涨率今后是否会持续下去”的问题，她回答说：“到今年年底或明年初，物价上涨率将接近2%。”耶伦和美联储主席杰罗姆•鲍威尔等当局人士一直表示，最近的物价上升是由于疫苗普及和经济活动重开而出现的暂时现象。 但是同一天，美联储的高层人士表示，通货膨胀的持续时间可能比预想的要长。亚特兰大联邦储备银行总裁拉菲尔•博斯提克当天在接受媒体采访时表示：“经济增长率预测值达7%，通货膨胀也远远超过美联储的目标值2%，考虑到这一点，利率应该会在明年下半年前后有所上涨。” 对于最近的物价上涨，博斯提克表示：“我认为通货膨胀会比刚开始预测的暂时现象更长一些，不会是两三个月，而是会持续6到9个月。”美联储理事米歇尔•鲍曼也表示：“虽然最近的物价上涨只是暂时的，但其持续时间可能比想象的要长。”

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