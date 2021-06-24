坚持全民发放补贴的执政党，依靠民粹主义要到何时？. June. 24, 2021 07:26. . 共同民主党决定强行实施在中秋节之前向全国国民发放灾难补贴的方案。共同民主党政策委员会议长朴完柱22日表示，要用最大规模35万亿韩元的第二次补充预算向全民发放灾难补贴。副总理洪楠基昨天在国会企划财政委员会上表示：“没有考虑向全体国民提供补贴。”但他又表示：“在与执政党协商的过程中，正在朝着对受害阶层提供丰厚支援的方向进行讨论。”他还表示，预计的预算规模是30万亿韩元左右，这与共同民主党的立场没有太大差异。政府似乎也留下了全民发放补贴的余地。 政府在新冠疫情暴发之后，继前四次之后将提供第五次灾难补贴。虽然对已发放补贴的效果也有争议，但是像现在这样经济正在恢复中的情况下，向全民发放补贴是否合适也是个疑问。随着全球经济逐渐复苏，韩国银行将今年经济增长率预测值从年初的3%上调至4%。物价持续上涨，对通货膨胀的忧虑增大，利率即将上调。韩国银行在《2021金融稳定报告》中警告说，房地产和股票等资产价格的风险程度已经达到外汇危机之前的水平。现在不是发钱的时候，而是应收紧银根管理负债的时候。 政府表示，今年第一季度税金将增收33万亿韩元，因此灾难补贴的财源非常充足。但是，追加税收大部分只是房地产和股市繁荣带来的暂时性效果。国家财政法规定超额税收要用于还债。今年，政府要偿还的国债利息接近20万亿韩元，而补充预算中用于偿还债务的资金只有2万亿韩元。家庭过日子也不会这样做。 今年以来，景气虽在恢复，但对两极化的忧虑却不断加大。随着面对面服务行业危机的持续，弱势阶层正依赖于公共临时职位。韩国经济研究院称，去年，销售收入排在前20%的企业的资金情况有所好转，但其余企业的情况都有所恶化。有些企业在享受新冠特需，同时也有不少面临倒闭危机的小型企业。到处都是舍不得多花一分钱的百姓，但向有经济能力的阶层也提供补贴，只会助长两极化。给富裕阶层几十万韩元，能不能有助于刺激消费也是个疑问。 如果税收增加，应首先偿还国债。我们不能再让失业的年轻人再背负债务。除了大选即将举行之际“善心撒钱”之外，没有一个因素能解释全民发放灾难补贴。

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