统一精神的象征. June. 24, 2021 07:26. . 身着中世纪服装的年轻男女站在楼梯下正在热吻。男子戴着褐色帽子，披着披风，女子穿着优雅的蓝色丝裙，看起来像是贵族阶层的子女。他们两个人是刚刚坠入爱河的恋人？还是偷偷进行禁恋的悲惨恋人？ 19世纪意大利浪漫主义的代表画家弗朗切斯科·阿耶茨所画的这幅画就像是米兰斯布莱拉美术馆的象征。乍一看像是描写年轻男女的浪漫爱情故事，但实际上这是以爱国为目的画的画。画中的年轻男子是一名意大利士兵，他在出征奥地利帝国时与心爱的女人告别。 也许因为说不是这是最后一次，恋人们热烈而渴望地亲吻着。当时，包括米兰在内的意大利大部分国土都处于奥地利统治下，因此意大利人迫切希望独立。受法国革命和自由主义浪潮的影响，1848年米兰市民抵抗奥地利暴政，举行了要求独立的武装示威，在5天的战斗中造成400人死伤。独立运动虽然以失败告终，但阿耶茨没有放弃对独立的渴望。 10年后，法国帮助意大利击退了奥地利，纪念这一战争的作品就是《亲吻》。仔细看来，它包括了象征自由、平等、博爱的法国三色旗的颜色。这是为了向法国表示感谢。对于父亲是法国人、母亲是意大利人的阿耶茨来说，意大利在法国的帮助下获胜，比任何人都感到更为激动。 俗话说，只要殷切盼望，愿望就能实现。经过长达半个世纪的独立与统一运动，意大利终于在1871年实现了统一。画中的男女既是统一精神的象征，也是热切盼望爱情与和平的意大利人的自画像。

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