“德尔塔”变异毒株迅速扩散…全球再次陷入不安. June. 24, 2021 07:26. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在迄今为止发现的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)变异病毒中，传播力最强的源自印度的“德尔塔(Delta)”变异毒株迅速扩散，各国进入了紧急状态。美国国立过敏与传染病研究所(NIAID)所长安东尼•福奇表示，德尔塔变异毒株是“最大的威胁(greatest threat)”，传染病专家们担心地表示，“此次变异病毒真的很难阻止。”随着疫苗接种完全结束的人也感染的事例层出不穷，各国的不安感正在加剧。 据美国有线电视新闻网(CNN)当地时间22日报道，福奇所长在当天的新闻发布会上表示，最近美国国内从新冠病毒确诊患者身上取下的培养组织的20.6%感染了德尔塔变异毒株。接着该媒体解释说，德尔塔变异毒株感染率每两周增加约2倍。 原本想以快速的疫苗接种速度获得自信，全面解除保持社交距离的英国，随着德尔塔变异毒株的扩散，出现了阻力。最近在英国，德尔塔变异毒株感染事例每11天翻了一番。在印度还发现了在德尔塔进一步进化的“Delta +”变异病毒。 在这种情况下，英国表示，将在下月在伦敦举行的欧洲足球锦标赛(欧洲杯)半决赛和决赛上吸引6万名以上的观众入场。德国总理默克尔批评英国“负责任地行动”，世界卫生组织(WHO)对此也表示担忧。

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