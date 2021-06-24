SK综合化学收购北美废塑料再生企业10%的股份. June. 24, 2021 07:26. by 郭道英 now@donga.com. SK综合化学23日表示，向拥有废塑料分解•再生技术的北美企业Loop Industry投资5650万美元(约642亿韩元)，确保了10%的股份。 Loop Industry拥有将污染的塑料瓶和聚酯废纤维等在低温下进行化学分解，恢复到纯原料状态的技术。通过此次投资，SK综合化学将以相关技术为基础，在亚洲地区内拥有了再生塑料制品的生产、销售垄断权。 两家公司计划明年通过成立合资公司，在2023年内在国内建设每年可以处理8.4万吨规模的废旧塑料的工厂。目标是到2030年为止，在韩国等亚洲地区内共4处建立再生塑料生产设备。投资完成后，仅亚洲地区每年就可以处理40万吨以上的废旧塑料。SK综合化学表示，这一废旧塑料再生规模甚至超过了大韩民国每年产生的废旧塑料瓶的总量30万吨。 此前，SK综合化学与另一家废塑料再生技术企业美国Brightmark推进技术合作及投资，同时对国内相关技术企业ECO CREATION也进行了股份投资。SK综合化学社长罗卿秀表示：“今后将继续扩大与全球塑料再生专门企业的合作，率先解决泛地球性废塑料问题。”

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