即将迎来建党100周年，北京处于“半戒严”状态. June. 24, 2021 07:27. by 金祺容 kky@donga.com. 台湾《自由时报》23日报道，即将迎来7月1日中国共产党建党100周年纪念日之际，中国实际上已进入半戒严状态。分析认为，中国是在准备盛大的100周年烟花庆典和各种文化演出的同时，彻底切断人员和物资流动等，以防止对共产党和习近平国家主席长期执政的不满。 中国当局从21日开始对进入首都北京的所有快递进行了两阶段专门调查。首先用X光检查机检查发送地快递公司寄往北京的所有快递，然后贴上完成安全检查的标志。之后在快递到达的北京当地再次进行检查。当局表示，到7月1日为止，将展开第二阶段全面调查。 很多人担心会因此造成送货延误。在网络购物和快递发达的中国，经济发达的南部广东省、上海、深圳等地生产的产品大部分都是通过快递进入北京。有人指出，过去2、3天就足够，但是在实施第二阶段专门调查之后，将需要一周以上的时间。部分消费者表示不满说：“通过网上预订让北京郊区的餐厅往市内送餐实际上也被切断了。” 北京公安部门从上周起以市内出租屋等为对象，展开了住宅访问调查。各派出所派遣的检查员亲自上门确认当初申报的居住者和实际居住者是否相同。据悉，特别加强了对居住在北京的外国人的调查。 除此之外，北京等9个主要大城市禁止放飞无人机、模型飞机、风筝、气球等所有飞行物体。 被称为“中国暗行御史”机构的中共中央纪律检查委员会最近在网站上介绍了20世纪30年代背叛共产党的人的悲惨下场。纪律检查委员会表示，“不背叛党的承诺不能只停留在宣誓上”，向共产党员施加了绝对忠诚的压力。这表明了要根除反共产党行为的意志。

한국어