迎来20周年的首尔边际戏剧节“后疫情时代，暂时回顾一下”. June. 24, 2021 07:26. by 金基润记者 pep@donga.com. 今年迎来20周年的“第20届首尔边际戏剧节(Seoul Marginal Theatre Festival)”将于30日至下月10日在首尔西大门区新村文化发电站等4个地方举行。该戏剧节从边际的角度展示了跨界作品。 今年的主题是“RECOLLECTION(记忆)”。共有9支队伍参加，将展示对记忆的多姿多彩的戏剧实验。开幕作品被选定为《狗熊表演才艺》(30日~下月3日)。这是一部讲述出演马戏团的动物罢工和安息的作品。现代美术作家张智雅的《Connections》(30日至下月10日)是参加戏剧节的剧团成员聚在一起共同制作的项目。通过互相问候的行为来表达身体上的距离感。《厌恶戏剧》(下月9日至10日)讲述了各种形态的社会厌恶。 此外，以酷儿(LGBT)戏剧成为大众题材的2030年代国内戏剧界为假想背景的《2032天使在美国》(下月1~2日)和以2016年在日本发生的相模原残疾人设施杀人事件为原型的《精灵的问题》(下月3、4日)也将上演。《灾难日记:某个戏剧制作者的死亡》是一部利用人工智能(AI)扬声器回顾演员洪思彬亲身经历的悲剧记录的纪录片表演。 首尔边际戏剧节艺术总监李京成(音)表示：“通过Pandemic暂停成为回顾人生的契机”，“希望通过此次戏剧节，观众们主观地回顾现在的情况。”

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