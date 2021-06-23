LG生活健康在中国“618购物节”上的销售额达893亿韩元. June. 23, 2021 07:24. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 今年上半年，韩国化妆品品牌在中国最大的打折活动“618购物节”上创下了高于上年的销售额。 LG生活健康表示，在“618购物节”上，以天猫(Tmall)为准，后(WHOO)、呼吸(Su:m)、欧惠(O HUI)等6个奢侈品牌化妆品品牌的销售额约为893亿韩元。这一数值比前一年上涨了70%左右。“618购物节”是中国电子商务平台京东网以阿里巴巴的光棍节为原型搞的活动。这是天猫、阿里巴巴等主要大型网络商城参与的大规模打折活动。 LG生活健康的主力品牌“WHOO”的销售额比前一年增加了72%，继雅诗兰黛、兰蔻等之后，在天猫豪华化妆品品牌排名中上升到了第5位。WHOO的人气产品“天气丹华泫”套装在天猫全部类别中，以单一产品销售额为准，排名第三。WHOO的高价化妆品“天气丹华泫”混合了“山参玉珠”、“鹿茸粉骨”、“黄金紫杉”等30多种韩方成分。此外，欧惠(55%)、呼吸(90%)、VDL(209%)等多种奢侈品牌化妆品的销售额也比去年大幅增长。 爱敬集团的天猫销售额也比前一年增加了25%。值得一提的是，AGE 20＇s精华遮瑕粉饼/粉底霜在活动期间共售出22.5万个。该粉饼在天猫国际馆内的BB霜领域销量排名第一。AGE 20＇s和中国著名带货直播网红薇娅共同企划的化妆品套装在预约期间售罄了2.5万个。爱敬产业相关人士表示：“为了扩大在中国的销售，事前准备和make-up需求逐渐增加。”

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