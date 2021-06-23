韩国银行警告：房地产、股市泡沫已达到外汇危机之前的水平. June. 23, 2021 07:25. . 对于新冠疫情以来剧增的民间负债和资产价格上升，韩国银行发出了“金融系统的脆弱性变大”的警戒警报。自去年2月爆发新冠疫情以来，韩国政府延长了受害的小工商业者和中小企业的贷款期限，利率也维持在较低水平，所以没有对外公布，但实际上是在警告金融体系的裂痕正在扩大。 根据韩国银行昨天公布的《2021上半年金融稳定报告》，韩国的“金融脆弱性指数”今年第一季度为58.9，比新冠疫情前的2019年第四季度（41.9）上升了17.0点。这是继全球金融危机爆发的2008年第四季度的60.0之后的最高纪录。该指数将金融市场的稳定性、金融机构的复原能力等评价在0∼100之间，如果该指数较高，就意味着在发生对内外冲击时，对金融市场和整个经济将产生较大的负面影响。其中，体现房地产、股票等资产价格危险度的指数为91.7，逼近了外汇危机之前的1997年第二季度的93.1。 报告称：新冠疫情引发的短期金融不安虽然正在消除，但从中长期角度看，金融系统的潜在脆弱性反而扩大。报告解释说，由于利率低和政府扩大财政支出，容易借钱的个人风险倾向增强，因此对股票等的“风险投资”增加，从而资产价格上涨，成为金融体系的不安因素。 对于首尔等地的房地产价格，报告分析说：“考虑到房价与收入比（PIR）等因素，属于被高估。”这意味着，虽然流动性过剩和借债过度投资导致股价大幅上涨，但如果今后出现利率上调等冲击，股价会大幅下跌。关于虚拟货币，韩国银行有关人士表示，“这是过度追求风险的结果”，敦促投资者提高警惕。 韩国银行警告说，如果像现在这样的金融市场的不均衡现象再持续几年，在最坏的情况下，韩国社会的经济增长率将低于去年的- 1.0%。像1997年外汇危机、2008年全球金融危机时期所体验的一样，由金融问题引起的经济危机不仅给整个国家经济带来巨大的冲击，也会给大多数国民的生活留下深深的创伤。政府应该出面，全面控制高达国内生产总值（GDP）的104.7%、111.6%的家庭负债和企业贷款。

한국어