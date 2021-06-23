像米开朗基罗那样安慰. June. 23, 2021 07:25. . 有人问米开朗基罗，像圣母像和大卫像这样伟大的雕刻作品是怎样制作的？他是这样回答的：“我想象大理石里面有雕像，只是凿掉了不必要的部分，把本来就存在的东西掏了出来。”世界级精神学家伊丽莎白·库布勒罗斯及其弟子大卫·凯斯勒把米开朗基罗的话当作对人类本质的美丽的隐喻。“本来你是最纯粹的人，是完整的存在。”即使看不见，我们体内也有等待解救的“伟大的人”。 他们是精神学家，经常引用米开朗基罗的话，是为了安慰自卑、绝望的人们。他们认为，人类本来的纯粹自我“被应该在现实中使用的面具和作用遮盖着”。仁慈的父母、诚实的职员、模范生、孝顺的儿女等角色像石头一样压制着我们的自我。这是他们治愈理论的核心。他们忠告说，应该摆脱必须自己一个人承担一切的重压感、恐惧和消极的想法，做自己“想做的”事情，而不是“应该做的”事情。他们还说，我们要领悟，我们是比我们所能理解的更特别、更伟大的存在。就是把我们的心看作是怀抱着伟大存在的一种石头，像米开朗基罗所做的那样，把没有必要的部分凿掉。就是说，如果这样，就可以从绝望或自卑中摆脱出来。虽然我们不能因此就随意摆脱赋予我们的作用，也不可能由此治愈所有的伤口，但伟大的存在在我们心中等待着我们的想法是一种安慰。去掉我们心中不需要的部分，就能发现伟大的存在，仅凭想象也能感到安慰。更因为我们生活在对人性充满不信任、怀疑和冷笑的时代，所以更是如此。

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