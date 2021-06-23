先失3局连扳4局，姜东宫戏剧性大逆转夺冠. June. 23, 2021 07:24. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 16日凌晨，距离职业台球(PBA)揭幕战蓝一度假村冠军赛开幕仅剩3天时间。姜东宫(41岁•SK租车•照片)梦到了在庆南昌原镇海的母亲。 “这是我第一次在梦里见到母亲。带着微笑的母亲看着我，转过身就消失了。梦醒后急忙给妈妈打电话，母亲说‘一切都很好’。母亲平时健康状况不佳，不安情绪一直没有消失。” 意识到凶兆般的那个梦是吉兆，并没有花很长时间。21日，韩国男子台球的“招牌”姜东宫在庆州蓝一度假村举行的蓝一度假村PBA决赛中，以4比3战胜西班牙出身的大卫•萨帕塔(29岁•蓝一度假村)，捧起了冠军奖杯。这是继2019~2020赛季第6站比赛(SK租车锦标赛)后，个人第二个冠军。姜东宫是PBA历史上首位实现多项冠军的韩国球员。姜东宫获得了1亿韩元的冠军奖金和10万个排名积分。 到第3局为止以0比3(3比15、10比15、14比15)落后的姜东宫从第4局开始在没有丢掉1局，制造了大逆转。在历届PBA决赛中，首次出现丢掉前三局，连续拿下四局逆转夺冠的事例。姜东宫在赛后表示：“在台球生涯中，第一次出现如此大的逆转”，“在第三局中，在还剩1分的情况下输掉了比赛，感到非常失落，但在剩下的局中，我抱着比起注重胜负，更为了球迷，多展示属于我的力量型打法的心态进行了比赛，结果球打得越来越好，结果也很不错。” 他的下一个目标是王中王战性质的PBA世界冠军赛冠军。他说：“我想成为到50岁出头为止长期享受全盛期的选手。以后想培养后辈等，为台球事业做各种各样的事情。”他将于今年11月27日结婚。准新娘是女子职业台球(LPBA)选手河智英(31岁)。姜东宫表示：“准新娘在大赛期间为我准备饭菜等，对我非常照顾。”

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