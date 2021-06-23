白宫：“拜登的对等者不是伊朗总统，而是伊朗最高领袖”. June. 23, 2021 07:25. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国白宫在当地时间21日表示，关于旨在恢复伊朗核协议的谈判，美国总统拜登没有会见伊朗总统当选人的计划。这一表态既是在提醒世人世界霸权国家美国总统的伊朗方面对等者不是伊朗总统而是伊朗最高领袖，也是对伊朗候任总统莱希表示“不想与拜登总统见面”的回击。 白宫发言人简·普萨基当天在新闻发布会上回答有关莱希讲话的立场的提问时说：“在拜登总统看来，伊朗的议事决定者是最高领袖。在选举前如此，现在也如此，今后还将如此。”她的意思是说，伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊才是拜登的对手，就算伊朗选出新总统，也不会改变。 普萨基表示：“我们目前同伊朗没有外交关系，也没有任何举行领导人级别会晤的计划。不知道在这方面是否发生了变化。”在此之前，总统国家安全事务助理杰克·沙利文也在20日接受广播采访时做出了上述解释，并表示，伊朗总统的更迭不会对恢复伊核协议产生影响。 属于超强硬保守派的莱希在当选总统后的首次国内外记者会上表示，美国应该先解除对伊朗的制裁，他没有与拜登会面的机会。伊朗在莱希当选后仅过一天就单方面宣布中断旨在恢复伊核协议与西方国家的谈判。普萨奇表示，同伊朗的第六轮谈判已经结束，第七轮谈判日程尚未公布。她还表示：“谈判团队为与国内进行磋商，目前正在回国，且关注这轮谈判如何解决。”

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