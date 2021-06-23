在仁川机场所有航站楼都可以检查新冠病毒. June. 23, 2021 07:26. by 黃金泉 kchwang@donga.com. 今后，从仁川国际机场出境的旅客可以在所有航站楼接受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)检查。 仁川国际机场公社22日表示，最近与明知医疗财团等签订了《新冠病毒检查中心运营协约》，并从8月开始在第1旅客航站楼交通中心东西侧室外分别设置并运营检查中心。 仁荷大学医院去年12月在仁川机场第2旅客航站楼开设了新冠病毒检查中心。截至目前，在第2航站楼共有2.5万多名旅客接受了新冠病毒检查。 如果新型冠状病毒检查中心在第1航站楼开业，仁川机场每天最多可以接受4400名左右的抗原、抗体检查，甚至可以接受基因扩增(PCR)检查。1至4小时检查结果就能出来，如果是阴性，就会发放确认相关情况的数字证明书。

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