金与正：美国的理解是“错误的期待”. June. 23, 2021 07:25. by 崔智善记者、权五赫记者 aurinko@donga.com、hyuk@donga.com. 对于美国白宫评价朝鲜国务委员长金正恩提及的对话为“有趣的信号”，朝鲜劳动党副部长金与正在一天之后的22日反驳称，“这是错误的期待”。全权负责对韩、对美外交的金与正直接拒绝了美国提出的“尽快回应无条件对话提议”的要求。与韩美的期待相反，朝鲜立即进行对话的可能性越来越低，因此，预计韩美围绕重开对话的条件将展开激烈的拉锯战。 朝鲜当天通过官方媒体朝中社公开的5行字金与正谈话表示：“我听报道说，白宫国家安全事务助理认为我党（朝鲜劳动党）中央全会上阐明的对美立场是‘有趣的信号’。俗话说，不怕做恶梦，只要解好梦。美国似乎在向着自我安慰的方向解梦。”她还说：“抱有错误的期待，只会让自己更加失望。”这是针对美国总统安全事务助理沙利文当地时间20日接受美国媒体采访的表态作出的发言。青瓦台一名有关人士表示：“也没有给青瓦台发表立场的时间，似乎也不会发表立场。”统一部也只是简单地表示：“这是朝鲜对美国高层人士的回应，不是韩国政府该评论的事情。” 在当天的谈话被公开之前，韩国外交部表示，2018年11月成立的韩美工作组在2年零7个月后结束使命，去年6月金与正曾抨击这一工作组是“亲美事大的绳套”。韩美工作组是韩国外交部与美国国务院之间协调韩朝合作事业和对朝制裁不相抵触的工作组。

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