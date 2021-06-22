现代Palisade上市30个月之后销量突破30万辆. June. 22, 2021 07:26. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车大型运动型多功能车(SUV)“Palisade(帕里斯帝)”在上市1000天之前，累计销量突破30万辆，巩固了畅销车的地位。 21日，综合现代汽车整车销售统计结果显示，从2018年12月上市到上月31日，帕里斯帝共售出30.638万辆汽车，用于内需和出口。月均销量为1万多辆，呈持续销售的趋势。被评价为帕里斯帝之前车型的大型SUV“Maxcruz”于2013年3月上市，6年间共售出31.651万辆。也就是说，帕里斯帝在上市1000天(今年9月5日)的时候，就将超过Maxcruz整整6年的销量。 帕里斯帝上市当时人气超乎预期，甚至需要等近1年才能拿到新车。虽然现代汽车的增产减少了等待时间，但是目前车载半导体仍然存在不足，因此根据内饰等级(根据选择品目的等级)需要等待1~2个月左右。 帕里斯帝与国内消费者对大车和SUV的偏好日益增大的倾向相吻合。希望宽敞的空间和充裕的行李装载的消费者不断增加，再加上意味着利用车辆住宿的“汽车住宿”扩散，寻找大型SUV的需求增加。设计也雄伟有力，外观和强调乘客个人舒适感的室内都受到了好评。今年2月，在美国高速公路安全保险协会(IIHS)评价中，该车被评为最安全的汽车。 在消费者之间，该车还被称为“大企业会长乘坐的汽车”。据悉，作为三个孩子的家长、现代汽车集团会长郑义宣在个人日程中喜欢使用帕里斯帝。三星电子副会长李在镕也于去年10月在前往已故三星电子会长李健熙的灵堂时，载着两个子女亲自驾驶帕里斯帝而成为话题。郑会长参加了2018年11月在美国洛杉矶举行的帕里斯帝上市活动，并带头开拓现代汽车过去得到弱不禁风评价的大型SUV市场。 汽车业界相关人士表示：“SUV的价格比轿车高，因此大型SUV的销售扩大有助于现代汽车业绩的提高。”包括捷恩斯在内，现代汽车的SUV销售规模从2018年的69万辆增加到了去年的83万辆。上月28日迎来上市第500天的捷恩斯大型SUV GV80今年1 ~ 5月共售出5.3537万辆，超过了去年的年度记录，今年有望售出10万辆以上。

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