伊朗在强硬派当选总统的第二天中断核谈判. June. 22, 2021 07:26. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在伊朗总统选举中，“超强硬派”保守圣职者易卜拉欣·莱希当选总统一天后，西方国家与伊朗之间旨在恢复《伊朗核问题全面协议》的谈判宣告中断。有预测认为，在莱希正式就任的8月之前，谈判不会有重大进展。 据路透社报道，伊核协议当事国美国、英国、法国、中国、俄罗斯和德国20日在奥地利维也纳为恢复伊核协议进行谈判时，伊朗以需要与本国协调为由宣布中断谈判。伊朗方面谈判团团长、副外长阿巴斯·阿拉格奇当天在接受伊朗国营电视台采访时表示：“已经接近达成协议，但距离全面达成一致还有一定距离。今天将返回德黑兰。”美国白宫国家安全事务助理杰克·沙利文也在接受ABC电视台采访时表示：“就对伊制裁和遵守事项等核心焦点问题，需要缩小的分歧还很多。目前还在讨论对伊制裁中取消哪一些。” 有分析认为，伊朗是由最高领导人阿亚图拉·阿里·哈梅内伊下达外交安保相关的最终议事决定的结构，再加上不可避免地需要与19日当选为下届总统的哈梅内伊的亲信莱希进行商议，因此谈判被中断。 莱希在竞选总统时期曾明确表示：“不反对恢复核协议。但不能接受西方在协议中增加条件。”美国对此表示反对。美国的方针是，即使恢复伊朗核协议，也要针对各项协议内容对伊朗实际履行情况进行检验，然后逐渐解除制裁。 以色列在莱西当选总统后提及“攻击伊朗核设施”，做出了强烈反应。以色列怀疑莱希会按照哈梅内伊的意思加速进行核武装。 伊朗核协议签署于2015年，内容是以限制伊朗方面核活动为条件、解除对伊朗的金融制裁。美国在特朗普政府时期的2018年单方面废除了该条约，今年1月拜登政府上台后，从4月开始进行恢复谈判。

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