柳贤振和金广铉各失1分，但悲喜两重天. June. 22, 2021 07:26. by 黃奎引 kini@donga.com. “蓝色怪物”柳贤振(34岁•多伦多蓝鸟队)笑了，“KK”金广铉(33岁•圣路易斯红雀队)则哭了。 21日，柳贤振在美国马里兰州巴尔的摩金莺公园球场举行的美国职业棒球大联盟比赛中首发出场，在7局内以失1分的成绩阻止了巴尔的摩金莺队的击球阵容。多伦多队以7比4击败巴尔的摩队，柳贤振成为胜利投手。这是柳贤振自上月29日以来时隔23天再次获得胜利。柳贤振的赛季成绩来到6胜4负，平均责任失分3.25。柳贤振取得了面对巴尔的摩队的职业生涯首场胜利，但他并不满意。他说：“变速球还没有按照自己的想法投出。我将尽快纠正。” 金广铉则遭遇了个人本赛季第5场失利。同一天，在亚特兰大特鲁伊斯特公园球场举行的一天双赛第2场比赛中首发出场的金广铉在4局内被亚特兰大勇士队的击球阵容夺走1分后，在第5局上半局在2人出局无跑垒员的情况下，向对方的替补击球手雷恩•托马斯(26岁)交出了位置。在这场只打了7局的比赛中，随着圣路易斯队最终以0比1败北，金广铉成为战败投手。金广铉自4月24日与辛辛那提红人队的比赛中获胜后，近两个月来一直没有再增加胜场数。本场过后他的赛季成绩来到惨淡的1胜5负，平均责任失分3.60。 这是柳贤振和金广铉继5日和16日之后，第三次在同一天首发出场。到目前为止，没能取得“共同胜利”。5日两人双双成为失败投手，16日两位选手都取得了优质先发(首发6局以上失分3分以下)，但未能与胜利结缘。如果首发阵容得以维持，两位选手在27日也同时首发出场的可能性很高。 金河成(26岁•圣地亚哥教士队)成功“多次出垒”，为球队取得4连胜奠定了基础。金河成在圣地亚哥队以3比2击败辛辛那提红人队的当天主场比赛中，作为7号击球手兼游击手首发出场，取得了3次有效击球、1支安打、1个四坏球上垒的成绩。他在第2局下半局第一个击球位上击出中前安打后，在第4局下半局选择了四坏球上垒。在防守方面，他也制作出了在第4局上半局2人出局跑垒员站在2垒的情况下，通过慢速的地滚球进行处理的精彩视频。 在主场结束美职棒小联盟Triple A首场比赛的梁玹种(33岁•Round Rock)面对洛杉矶道奇队下属的俄克拉荷马城队，在3又2分之2局内失2分。第2局上半局，梁玹种被崔志万(30岁•坦帕湾魔鬼鱼队)的前队友筒香嘉智(30岁•日本)击出1分本垒打，被对手扳平比分，接着他又在第4局被卢克•雷利(27岁)击出逆转本垒打，但得益于本队的击球阵容在第6局下半局以2比2扳平比分，避免了败局。俄克拉荷马城队在第8局上半局获得5分，以7比2获胜。

한국어