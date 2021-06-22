尹锡悦应结束“传言政治”，阐明“为什么”以及要搞“什么样”的政治. June. 22, 2021 07:27. . 被认为是泛在野圈有力总统候选人的前检察总长尹锡悦正在迎来“检验的时间”。上周末，任命仅仅10天的发言人突然辞职和所谓的“尹锡悦X档案”的实体攻防战同时展开，成为了契机。在正式出场之前登上政治检验台，是早已预料之事。 尹锡悦在总统候选人支持率中居于首位，自今年3月卸任检察总长后，又像又不像是总统候选人，一直采取了模棱两可的行动。潜行3个月后，他不久前在友堂李会荣纪念馆开馆仪式上露面，然后又从媒体的视线中消失。他拜访金大中图书馆的事情，也是在四天之后才通过发言人公开。由第三者代为传递信息的事情接连发生，甚至引发了“传言政治”的争议。 无论是执政党还是在野党，其他总统候选人都直接和媒体见面。不管是对是错，都要亲自阐明自己的政治远景规划。也只有这样，国民才能做出评价和判断。尹锡悦被评价为代表性的“检察主义者”，他为什么要进入政界，想要搞什么样的政治，国民们一无所闻。这并不是说让他尽快做出是否加入国民力量党等政治性判断。而是说，现在是时候由他亲口阐明“政治出场”的原因，为什么不得不从检察总长直接成为总统候选人。 尹锡悦并非是从很久以前就开始考虑参加总统竞选。和现有政界人士不同，他可能需要更多的时间为参选做准备。据说他还说过，“我是洞里的熊，吃大蒜和艾草100天等待变成人类”。但自他卸任检察总长已经过了100天。现在应该超越“是国民叫我出来的”“要按照国民的指引走路”的层面，说出自己的答案。 韩国所处的内外环境很严峻。处于美中霸权竞争的正中心，诸如朝核问题等需要解决的课题也不止一两个。在新冠大流行暴发后，韩国经济也将成为大选的主要话题。房地产问题、青年就业问题、性别平等问题等，需要解决的国家悬案堆积如山。尹锡悦对这些问题有什么样的见解和解决方法，可能会成为比“X档案”更重要的领导力检验对象。最晚也要在本月底表明对此次大选的时代精神和国家未来展望的想法。明年3月的总统选举已只剩下8个月的时间。

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