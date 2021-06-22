战争留下的真正创伤. June. 22, 2021 07:27. . 本周将出现与朝鲜战争有关的两个历史性日子。第一个是1950年6月25日开战日。第二个是苏联通过其驻联合国代表马立克提议举行停战谈判的1951年6月23日。当时虽然距离停战还有两年时间，但在截至1951年6月23日的一年时间里，战况可谓是“反转”又“反转”。战争因6月25日朝鲜军队南侵而爆发，至8月缩小至洛东江前线。如果按照朝鲜军队原来的计划，战争早就应该以朝鲜的胜利而告终。开战当时，苏联军队的指挥官们盛赞朝鲜军队能力强、进攻速度快。 由于“联合国军”的参战决议，战况开始出现了与朝鲜预测不同的变化。仁川登陆作战扭转了战局，11月“联合国军”即将进攻到鸭绿江-图们江线。在此阶段，中国军队参战，战局再次发生逆转。在长津湖战役中，美国海军陆战队面临溃败的危机。中国军队的规模和战术对联合军而言非常陌生。由于找不到对策，前线再次被推到了中部地区。 但从1951年2月开始，联军重新采取了反攻态势。这时候，中国军队野战司令官们认为突袭的效果已经结束，无望取得战争的胜利。虽然毛泽东不太满意地接受了野战军的提议，但随着苏联和中国对胜利失去信心，才出现了停战提议。 “6.25战争”是围绕体制展开的理念战争。短短一年时间里，战线横扫南北，无数人为追随体制而移动。战后，随着韩朝不同体制的固化，产生了大量矛盾和悲剧。 现在，在战争中出生成长的一代也已成为老人。肉体上的伤痕随着时间的流逝会被遗忘并掩埋。但是理念的矛盾正变得更加严峻。现实的矛盾、无耐的选择和矛盾逐渐成为知识分子浅薄的学究，成为理念和政治的玩物。对历史的真正反思是如此遥远。

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