青瓦台青年秘书由25岁大学生朴成玟担任，政务秘书由金翰圭担任. June. 22, 2021 07:27. by 黃炯? constant25@donga.com. 韩国总统文在寅内定由“25岁大学生”、共同民主党前最高委员朴成玟（音）担任青瓦台青年秘书，没有国会议政经验、现年47岁的前共同民主党法律发言人金翰圭担任政务秘书。分析认为，随着“零次当选”、现年36岁的李俊锡当选国民力量党代表（党首）而刮起的朝野政治革新竞争，发展成了青瓦台的破格人事变动。 青瓦台发言人朴京美21日在新闻发布会上表示：“新任青年秘书朴成玟对悬案有信念地直抒己见，认真倾听多种声音，展示出了均衡感。期待她作为青年秘书，能站在青年的立场上，更好地理解青年的困难，与青年沟通，为制定服务于青年的政策进行协调。” 朴成玟出生于1996年，2019年被提拔为共同民主党青年发言人，去年在李洛渊任党代表时担任最高委员，目前就读于高丽大学国语国文系。她是第一个由大学生担任的青瓦台秘书，也是最年轻的青瓦台秘书。朴成玟计划在担任青瓦台秘书期间休学。历史上青瓦台最年轻的秘书是金大中政府时期在青瓦台担任秘书的前议员张诚珉。青瓦台还决定，为顺利履行青年政策协调业务，将青年秘书设在政务首席秘书麾下。 金翰圭毕业于首尔大学政治系，司法考试（41届）出身，是金&张法律事务所的律师。他在去年的国会选举中步入政界，参加了首尔江南丙选区的竞选，落选后担任共同民主党法律发言人。政务秘书是与执政党、在野党国会议员等政治圈进行沟通的职位，因此之前主要由前任议员担任，但金翰圭没有议政经验。对此，青瓦台相关人士表示：“也有没有国会经验的零选在野党代表，（金翰圭）虽然没有作为国会议员开展过活动，但一直非常近距离地关注党并发挥积极的作用，政务方面的感觉非常好。” 当天一同被任命的教育秘书李承馥（55岁）出身于延世大学教育系，通过行政考试（35届），历任教育部大学学术政策官、发言人、大学支持官、政策企划官等职务。

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