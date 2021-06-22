金振杓委员长：“放宽综合房地产税，为大选的现实考虑”. June. 22, 2021 07:27. by 金志炫 jhk85@donga.com. “作为政党，不得不从现实来考虑一下在首尔以较大票差输掉，还能否赢得大选。” 共同民主党房地产特别委员会委员长金振杓21日就执政党综合房地产税等房地产税制改编的背景做出了上述表示。这意味着，他认为4•7二次补缺选举惨败的原因之一是房地产问题，为赢得明年大选而修改政策方向。 金委员长当天在KBS广播节目中就文在寅政府的房地产政策表示：“坦白承认，在供应不足的情况下，上调所有房地产相关税金，导致善意的小规模一户一住宅者也出现税金负担暴增的错误。”也就是说，他承认4年来的政策方向是错误的。 金委员长表示：“在4月的补缺选举中，仅在首尔就有89万票的差距”，“很多专家预测，不管明年3月大选有多大差距，(朝野候选人之间的差距)都不会超过50万票。”虽然以亲文(亲文在寅)阵营为中心，抗议放宽综合房地产税是“富人减税”，但为了平息房地产民心，不得不放宽税制。 金委员长在18日举行的政策议员总会上，就亲文强硬派议员坚决反对放宽税制而破例进行在线表决一事表示：“(赞成和反对票之间)存在相当大的差异。”当被问到赞成票是否超过50%时，他回答说，“远远超过了。票差非常大，领导层只能按照表决内容来决定。”

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