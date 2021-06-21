7月起放宽保持社交距离……防疫体制不能急剧松懈. June. 21, 2021 07:22. . 为了找回因为新冠疫情失去的日常生活，将从7月起实行“保持社交距离”改革。根据政府昨天宣布的“保持社交距离新指南”，从下个月1日起到14日，首都圈内最多允许私人聚会6人，从15日以后最多允许私人聚会8人。非首都圈则从1日起允许最多8人聚会。此外，对完成疫苗接种的防疫守则也大幅放宽，如果两剂接种后超过14天，聚会就不受人员限制，而且只要进行了一剂接种，室外就无需佩戴口罩。 这一消息无疑为因持续一年多的保持社交距离而疲惫不堪的国民提供喘息之机。截至昨天零时，韩国完成一剂接种的人达1501.2455万人，完成接种的人达404.6611万人。由于韩国国民积极参与接种，接种率正在迅速上升至29.2%。 保持社交距离新体制共分四级，一级是不限制人数举行私人聚会，二级是最多可以聚集8人，三级为最多可允许4人，四级为下午6时以后最多允许2人。在一级和二级，幼儿园和小学、初中、高中的学生全面上学，即使到了三级，幼儿园学生和小学一二年级学生也可以每天上学。这可能是考虑到不可靠的远程授课带来的学习上的损失而采取的措施。 专家们基本上同意放宽防疫措施，但也担心在目前情况下做出这一决定有些操之过急。因为高危险群的接种工作目前还没有结束，所以即使到7月下旬，也有必要暂缓放宽防疫。世界卫生组织5月中旬指定为“令人担忧变异”的“德尔塔”变异病毒的现状也很严重。在10名成年人中有6人接种了两剂疫苗的英国，最近一天内确诊患者猛增至1万人，存在很大的危险。这就是我们不能因为接种率高就立马轻率地放松紧张情绪的原因。 防疫指南只是大框架的标准。如果每个人在日常生活中不遵守防疫守则，而且当局不能查处到位，防疫堤坝随时可能倒塌。特别是，随着83.5万剂的阿斯利康疫苗的国内供应被推迟，最近政府允许的交叉接种仍然引发争议。在接种工作刚刚开始加速的情况下，没有必要太着急放宽保持社交距离。为防止防疫体制迅速松懈，必须采取多重安全措施。

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