金圣今天拉开韩美日关于朝核问题的磋商……会不会积极回应发声“与美国对话”的朝鲜？. June. 21, 2021 07:23. by 崔智善 aurinko@donga.com. 正在韩国访问的美国政府朝鲜事务特别代表金圣21日将正式拉开以韩美、韩美日三国朝核问题首席代表之间的磋商为开端的正式日程。朝鲜国务委员长金正恩日前刚刚首次对美国拜登政府发表正式立场，表示“要做好对话和对抗的两手准备”，开启了对话的可能性，因此金圣即将发表的对朝信息备受关注。朝鲜事务特别代表是专门负责与朝鲜磋商的职位。 〇金圣大范围活动，似乎要与文在寅总统见面 金圣19日抵达韩国，20日结束个人日程，将于21日上午在首尔一家饭店会见外交部韩半岛和平交涉本部长鲁圭德。这是美国总统拜登当地时间5月21日韩美首脑会谈结束后举行的记者会上突然公开对金圣的任命后，韩美之间举行的首次朝核首席代表磋商。当天举行韩美磋商后，还将举行有日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕参加的韩美日三国朝核首席代表磋商。鲁圭德和船越健裕也将单独举行会谈。 此举表明，在金正恩提出朝美对话的可能性后，韩美日将迅速发出对朝信息。韩美日三国预计将共享对金正恩发言的评价，并讨论引导朝鲜回到2019年2月河内朝美首脑会谈破裂后中断的朝美无核化谈判的具体方案。金正恩在18日闭幕的劳动党第八届中央委员会第三次全体会议上表示，“必须致力于稳定管理朝鲜半岛（韩半岛）局势”，表明了对举行对话持开放态度的意愿。 当天下午，金圣还将会见韩国外交部长郑义溶。据悉，他将于22日与韩国统一部长李仁荣、次官崔永俊举行会谈，然后访问青瓦台会见青瓦台国家安全室长徐薰。金圣拜访文在寅总统的可能性也很高。金圣将向与朝鲜相关的智库人士说明美国评估对朝政策的结果。他此行会见青瓦台、外交部、统一部和学界人士，展开了大范围的活动。 韩国政府一名消息人士表示：“目前还没有听到金圣访韩期间将访问板门店同朝鲜接触的计划。”但是，在金正恩已经提及朝美直接对话可能性的情况下，很难排除金圣试图与朝鲜接触的可能性。 〇国情院下属研究院：“金正恩有可能访华” 在这种情况下，国家情报院下属的国家安全战略研究院预测称：“金正恩很有可能会在朝美对话开始之前先访问中国。” 该研究院19日在分析朝鲜党中央全会结果的报告中预测：“如果朝鲜考虑重开朝美对话，有可能首先实现金正恩访华或朝中高级别交流。”报告特别指出：“在朝中友好合作条约20年年来即将首次更新的7月11日前后，预计朝中高层人士可能会访问中国或朝鲜。”但报告分析称：“看来朝鲜不会主动（向美国）要求对话，可以看作朝鲜采取的立场，是可以考虑美国的要求。” 据朝鲜《劳动新闻》19日报道，金正恩在前一天结束的全会上表示：“一定要以坚忍不拔的斗志，克服革命当前面临的困境。”坚韧不拔的意思是“稳住心神，坚决忍耐”。此前，金正恩曾在全会第一天的15日破例直接提到粮食困难问题：“粮食状况日益紧张。”

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