确诊患者再次增加…意大利-葡萄牙加强再封锁. June. 21, 2021 07:22. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 放宽新型冠状病毒肺炎(COVID-19)防疫措施的欧洲国家再次加强了这一措施。因为印度发生的“Delta变异”毒株扩散，感染者正在增加。 据《路透社》等媒体报道，葡萄牙政府因Delta变异毒株扩散导致的确诊患者增加，截至20日(当地时间)向首都里斯本下达了移动限制令。因此，17日至20日，里斯本市民除非有紧急原因，否则无法离开该地区。据外电报道，在里斯本一带的高速公路上，经常可以看到警察在停车后询问司机旅行目的。葡萄牙上月初新增确诊病例降至100例左右，进入6月以来，确诊病例开始增加，16日至19日连续4天超过1000例。这是葡萄牙自3月6日以来时隔约3个月再次出现新增确诊患者超过1000例。保健当局表示：“60%以上的新患者是Delta变异毒株感染者”，“确诊患者增加趋势与上月17日允许英国游客入境是一致的。” 意大利政府从19日开始再次对从英国入境的人课以为期5天的隔离义务。意大利上月15日允许英国游客“无隔离入境”，但最近16%的新确诊患者被确诊为Delta变异毒株感染者后，意大利再次加强了防疫措施。据《金融时报》(FT)报道，法国、德国、西班牙、比利时等国为了防止Delta变异毒株的扩散，决定加强防疫或推迟原定放宽封锁措施的时间。有分析认为，截至19日，英国已连续三天出现超过1万名确诊患者，事实上已进入第三次流行。欧盟(EU)首脑们决定在24、25日召开的首脑会议中讨论有关Delta变异毒株扩散的对策。

한국어