“嗓子一度无法发声，奇迹般恢复，惊喜夺冠”. June. 21, 2021 07:23. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “在最终决赛前夕，嗓子状态恶化，几乎想要放弃了。但我的嗓子却奇迹般地恢复了。10天来，我反复往返于挫折和欢喜之间。” 男中音金基勋(29岁)在19日(当地时间)落下帷幕的英国BBC卡迪夫世界声乐大赛上，成为首位获得主单元(Main Prize)冠军的韩国人。1989年，卡迪夫世界声乐比赛在主单元中曾产生过德米特里•赫沃罗斯塔斯基；在歌曲单元(Song Prize)中出现过“布莱恩•特菲尔”这一不俗的男中音，并确立了最高权威声乐比赛之一的地位。1999年男中音卢大山、2015年男低音朴钟民在歌曲领域获得第一名；金基勋是第一个在歌剧主领域夺冠的韩国人。 在来自15个国家的16名选手进入决赛的今年比赛上，在第一轮决赛中，金基勋引出的“眼泪”成为了热门话题。在他演唱科恩戈尔德的歌剧《死亡之城》中的《我的思念，我的妄想》期间，以严肃的表情聆听的评委罗伯塔•亚历山大(女高音)开始泪流满面。这一场面通过BBC电视台在英国全境播出。 “这个时候还觉得结果会很好。然后嗓子突然哑了，好不容易才恢复过来，但在最终决赛中，罗西尼的《塞维利亚理发师》中的‘我是街头第一人’被我搞糟了。我本来没怎么期待获奖，没想到我的名字被点名了。” 他说，自己想起了5年前在东亚日报主办的“与LG一起的首尔国际音乐大赛”上夺冠的时刻。男高音金建宇(当时第2位)唱得太好了，到最后内心还是很焦急，因此获胜后欢喜更大。此后，他斩获2019柴可夫斯基大赛亚军和普拉西多•多明戈主办的歌剧大赛第二名，接连获奖。正当职业生涯迎来最佳发展期之际，虽然因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)而被束缚住了脚步，但本赛季，他将出演在波兰华沙歌剧和德国慕尼黑州立歌剧院举行的普契尼《波希米亚人》、美国圣地亚哥歌剧院举行的莫扎特《女人皆如此》等。 他将于7月8日在京畿城南市蒂尔艾艺术中心举行独唱会。节目大多由他在卡迪夫国际声乐比赛上倾情演唱的歌曲组成。包括让评委流泪的《死亡之城》的咏叹调和瓦格纳的《唐怀瑟》中的《晚星之歌》、在卡迪夫国际声乐比赛歌曲部门演出比赛中演唱的金东焕的《思念的心》在内，在节目中收录了11首歌曲。作为米兰斯卡拉剧院伴奏者活动的声乐专门钢琴家郑泰阳将担任伴奏。票价为4万韩元。详情咨询：031-779-1500

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