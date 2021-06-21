C罗率先破门，葡萄牙队无法逾越“战车军团”的高墙. June. 21, 2021 07:23. by 兪載泳 elegant@donga.com. “战车军团”德国队战胜克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(尤文图斯队)率领的葡萄牙队，在2020年欧洲杯小组赛中取得了首场胜利。 20日，在德国慕尼黑举行的F组第2轮比赛中，德国队虽然被葡萄牙队先拔头筹，但凭借哈弗茨、戈森斯的进球和对方的两粒乌龙球，以4比2反败为胜。在第1场比赛中负于法国的德国队上升到了F组第2位。德国在最近与葡萄牙的5次对决中全部获胜。1胜1负的葡萄牙队虽然与德国队积分相同，但被对手挤到小组第3名。 虽然败北，但C罗在上半场第15分钟接到队友的传球，左脚率先破门，将自己拥有的欧洲杯最多进球数增加到12球。这是他在本届欧洲杯上打进的第3粒进球，而且以107粒A级比赛进球，与伊朗传奇选手阿里•戴伊(退役)保持的A级比赛最多进球(109球)仅相差2球。据统计专门企业Opta透露，C罗在欧洲杯和世界杯决赛圈合计进球最多的欧洲球员中排在并列第一位。C罗在欧洲杯上攻入12球，在世界杯决赛圈阶段比赛中攻入7球，与德国的米罗斯拉夫•克洛泽(19球)并驾齐驱。 同组的法国和匈牙利以1比1握手言和。法国队以1胜1平(积4分)的成绩稳居小组第一。匈牙利队以1平1负排在小组榜尾，但没有失去出线机会。 另外，13日，在2020年欧洲杯小组赛B组首轮比赛途中昏迷倒地后，通过应急心肺复苏术恢复的丹麦国家队的克里斯蒂安•埃里克森19日从医院出院，并首先访问了国家队的训练场。ESPN报道称，“埃里克森带着移植型心脏监视装置出院，与儿子一起来到了国家队训练场。”ESPN借用身边人士的话，还提到了埃里克森复出的可能性。但据悉，埃里克森要想复出，必须向意大利奥委会提交身体没有问题的证明书，并得到批准。

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