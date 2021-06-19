“GTX-C地下通过”引起银马公寓居民抗议. June. 19, 2021 07:16. by 郑顺求记者 soon9@donga.com. 随着现代建设财团被选定为建设首都圈广域快速铁路(GTX)-C路线的优先协商对象，各地区之间的“明暗”正在分道扬镳。预想路线将经过公寓地下的首尔江南区大峙洞银马公寓居民们强烈反对，相反，预想会出现追加车站的往十里站和仁德院站附近居民对房价上涨的期待感一致表示欢迎。 据国土交通部18日透露，现代建设方面提议的GTX-C路线将贯通银马公寓地下约40~50米深处。银马公寓居民们以安全和震动等问题表示反对。在银马公寓居住了20多年的A某说：“公寓外墙混凝土外壳掉落，居民有很大风险会被砸伤，老旧小区地下有快车道，居民会同意吗？”银马公寓所有者协议会相关人士解释说：“只要(GTX-C路线)绕行约600米，居民就不会感到不安”，“据自行推算，约300亿韩元就足够了。” 但是，政府方面的立场是，由于采用最新工艺建造，而且会彻底验证安全，所以不会有问题。国土交通部有关负责人强调：“在正式实施阶段会确认现场，如果地表不稳定，会寻求解决方案，但考虑到此间进行的其他项目，安全方面的担心几乎是不必要的。” 已经包含在GTX-C路线的清凉里站附近居民也提出了抗议。这是因为2.3公里外的往十里站将新增在GTX-C路线上。清凉里站居民之间出现了“GTX不是快车，而是‘慢车’”的不满。 相反，确定将成为GTX-C路线上的新增车站的往十里站和仁德院站周边居民对房价上涨的期待正在增大。因为，一旦公布新设GTX车站，周边一带的房价就会在短期内大幅上涨。仁德院站附近京畿义王市浦一洞的一栋公寓专用面积84平方米本月初以16.3亿韩元成交。现代建设方面将仁德院站列入事业提案书的事实被传开后，仁德院站附近的房价比两个月前上涨了1亿韩元。

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