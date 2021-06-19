金正恩：“做好对话与对抗两手准备”……首次向拜登发出正式讯息. June. 19, 2021 07:17. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩日前就韩半岛局势表示：“必须做好对话和对抗的两手准备。”这是自美国拜登政府上台以后，朝鲜对美国的对朝政策做出的第一个正式反应。分析认为，朝鲜特别选择在美国国务院朝鲜政策特别代表金圣访韩（19日-23日）前夕公开信息，有正在考虑重启朝美对话可能性的意思。 据朝鲜中央通讯社18日报道，金正恩在前一天举行的第八届劳动党中央委员会第三次全体会议中表示：“要想维护我国的尊严和自主发展的利益，可靠地保护和平的环境和国家的安全，必须对对话和对抗都要做好准备，特别是对对抗，更要做好周密的准备。”金正恩还表示：“要敏感、机敏地对时刻变化的情况做出反应和应对，致力于稳定管理朝鲜半岛（韩半岛）局势。”此话被解读为，朝鲜不仅要考虑朝美关系，还考虑与美中矛盾等国际局势变化相关的应对战略。 特别是，朝鲜一直没有对拜登政府提出的对话提议表明正式立场，现在提到“稳定地管理局势”，因此有分析认为，朝鲜今后可能会同美国进行谈判。韩国统一研究院研究员洪珉表示，“同时提及对话和对决，可以看成是现有‘以强对强、以善对善’原则的延长线，但这一次没有提到，目前作为对话条件要求取消的对朝敌对政策等，可以看成是重点更在于对话而不是对抗的信号。”

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