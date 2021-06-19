金正恩突然发声“也要准备同美国对话”……不允许用来没有无核化的苟延残喘. June. 19, 2021 07:17. . 朝鲜媒体昨天报道称，朝鲜国务委员长金正恩在劳动党中央委员会全体会议上表示：“对（与美国的）对话和对抗，都必须做好准备，特别是必须周密地做好对对抗的准备。”金正恩还表示：“要灵敏地应对时刻变化的情况，致力于稳定管理朝鲜半岛局势。”这是美国拜登政府上台后，金正恩首次打破长时间的沉默、公开发表对外信息。 金正恩的发言虽然同时提到“对话”和“对抗”，并特别强调要对对抗做好“周密的准备”，但比照它之前的敌对态度，可以理解为是有可能转向对话的信号。金正恩今年初将美国界定为“最大的主敌”，此后，朝鲜对美国的任何接触意图都置之不理或保持沉默。然而，这样的朝鲜却声称对美国新政府的对朝政策动向进行了详细分析，再次强调“稳定管理局势”，暗示要灵活处理。 金正恩含蓄地提出“对话”、试图转换局面的做法，最重要的原因是因为很难再靠对外断绝来坚持下去的内部困难。金正恩在中央全会的第一天就说，“去年受台风影响，粮食生产计划没有达标，人民的粮食状况正变得紧张”，公开承认粮食紧张。此外，他还提出“长期应对紧急防疫状况”的议案，暗示为阻止新冠疫情而采取的封锁国境等极端防疫措施已经达到极限。 处于窘境的金正恩可能对美国的一再表态做出回应，对外采取行动。朝鲜很有可能会围绕对话的核心———无核化展开拉锯战，以此争取时间，同时致力于解决当前的粮食困难和确保新冠疫苗。此外，朝鲜也有可能想通过恐吓大规模挑衅来提高身价，同时尽量利用美中矛盾这一国际政治变动。 但是，绝不允许朝鲜为摆脱内部危机并延长政权寿命的“为对话而对话”。3年前的朝美对话以吵闹的对抗、戏剧性的转变、以及最终的幻灭表演而结束。拜登政府充分了解了这一过程。在挑衅与谈判之间来来回回的金正恩这一惯用手法，也将不会再行得通。

한국어