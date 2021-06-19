阻止投汉江的10多岁青少年们被选定为“灾难现场见义勇为的市民”. June. 19, 2021 07:17. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 拯救了想要投汉江自杀的男性的高中生和把炸鸡免费送给没能好好吃饭的兄弟的炸鸡店店主等受到了首尔市市长的表彰。首尔市18日表示，金东英、全泰贤、郑多云、郑斗(以上18岁•以上为桓一高中高三学生)等4人被选定为“灾难现场见义勇为的市民”。 金某等人上个月在汉江散步时，发现了为跳江而吊在麻浦大桥上的男性，并伸出援助之手。该男子在学生的帮助下得以挽救生命。 在下班路上救活处于心脏停止状态的市民的权英善(27岁•首尔红十字医院护士)也被评为“灾难现场见义勇为的市民”。上月，权某发现倒在加阳站站台上的市民后，立即对其进行了心肺复苏术，该乘客得以恢复意识。 在麻浦开炸鸡店的朴在辉(52岁)因“食品领域有功”获得认可，受到了市场表彰。朴某给家境贫寒连炸鸡也买不起的兄弟免费送了炸鸡。随着这一消息传开，市民纷纷来到朴某的炸鸡店订购炸鸡，朴某将收益金加上资金共600万韩元，统统捐赠给了麻浦区。

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