萨科齐陷入危机，是否会因“非法政治资金”获刑？. June. 19, 2021 07:17. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 当地时间17日，法国检察机关对因涉嫌在2012年大选前夕收受非法政治资金而被起诉的前总统尼古拉·萨科齐（66岁），要求法庭判处其缓期6个月执行的有期徒刑1年，并处以3750欧元（约505万韩元）的罚金。 据法新社等媒体报道，法国检方当天在法庭上表示，“萨科齐只出席过一次法院审问，对过去非法筹集大选资金的行为没有进行反省”，要求法官对其处以上述刑罚。否认针对自己提出的所有嫌疑的萨科齐15日出席法庭时表示：“我从政40年，政治是我的人生，我知道选举运动如何运转。” 2007年至2012年在任的萨科奇在2012竞选连任，但败给了社会党候选人弗朗索瓦·奥朗德。当时法律规定的选举运动的费用限度是2250万欧元（约303亿韩元），但是萨克奇的支出最少达到4280万欧元（约576亿韩元）。 萨科齐2014年曾要求最高法院法官保守有关非法政治资金选举调查的内部机密，并承诺在其卸任后安排工作，因此今年3月被法院判处有期徒刑3年，缓期2年执行。这是自1958年法国第五共和国成立以来，第一个前总统因腐败嫌疑被判有罪的案例。 如果这次按照检察机关的量刑下达判决，除缓期执行期限外，其余6个月将被拘留。但根据法国的惯例，被判两年以上者才会入狱，萨科奇很有可能被处以居家软禁。

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