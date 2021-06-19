朴敏智说“因为关心集中，感到有负担”……有望获得首个大满贯赛冠军. June. 19, 2021 07:17. by 金正勋记者 hun@donga.com. 在本赛季韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛的9个大赛中横扫4个冠军的朴敏智(23岁)有望捧起KLPGA巡回赛大满贯赛事韩国女子公开赛的冠军奖杯。 18日，在忠北阴城郡彩虹乡村高尔夫俱乐部(72杆)举行的DB集团第35届韩国女子公开赛第2轮比赛上，朴敏智抓住5个小鸟球，吞下2个柏忌，打出低于标准杆3杆共69杆的成绩，并以中间合计低于标准杆7杆共137杆的成绩单独排在了首位。 当天，朴敏智落后李佳英(22岁)2杆，以并列第3位出发，但从11号洞(3杆)到13号洞(4杆)为止，她连续3个洞抓下小鸟球，单独领先。特别是，正在举行此次大赛的彩虹乡村高尔夫俱乐部因长而硬的障碍区和快速而曲折的果岭，难度较大。实际上，在本次大赛第一天打出低于标准杆的选手只有31人。朴敏智在赛后表示：“虽然开球失误比昨天多，但没有失去杆数，减少了3杆，感到很满足。这是我想要称赞自己的一天。” 如果朴敏智在剩下的两天内保持领先地位并夺冠，那么她将在本赛季KLPGA巡回赛的10场比赛中取得5个冠军。另外，她还将再次实现此前曾实现过的“两周连续夺冠”(NH投资证券女子冠军赛-斗山比洞赛冠军赛)。朴敏智在上周举行的赛特瑞恩皇后大师赛上获得了本赛季第4个冠军奖杯。到目前为止，从未在大满贯赛事上夺冠的朴敏智表示，“在3、4轮比赛中，如果打保守的高尔夫，似乎无法夺冠。我会打出减少杆数的进攻性比赛”，“并不一定要把赢得大满贯赛冠军当作目标。 不管是什么比赛，只要夺冠都好。” 对于最近集中给自己带来的负担感，朴敏智说：“说实话，因为负担太重，都快流泪了”，“因为是职业高尔夫选手，所以想带着压力去比赛。我要感谢现在的状况。”

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