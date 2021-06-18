分开兄弟两人的救济对策，哭泣两次的“影子儿童”们. June. 18, 2021 07:17. . 法务部根据国家人权委员会的劝告，4月份推出了有条件地救济国内出生非法滞留儿童（又称“影子儿童”）的对策，但经过两个月左右的时间，截止到14日，申请滞留资格的儿童只有21名。法务部计划截止到4年后的2025年2月28日接受申请，但预计约1.3万名非法滞留者子女中，能够满足条件的最多只有500人左右。 虽然针对非法滞留者的原则是强制驱逐出境，但如果有未成年子女，则允许其家人全部留在国内直至该子女长大成人。尽管如此，滞留期间，非法滞留者的子女不仅不能以自己的名义购买手机，就连导航者（Naver）等网站的账号也不能拥有。由于不能加入保险，也无法参加修学旅行等体验学习。最重要的是，虽然一直在韩国成长，长大成人后反而必须和父母一起无条件地回到父母的陌生国家。 法务部的救济措施是为了改善“影子儿童”们所处的反人权状况。但有批评指出，法务部所附条件过于严格，降低了救济的实效性。法务部为了防止将“国内生育”用作非法滞留手段，附加了15年以上的长期滞留等条件，这一点也不是完全不能理解。但截至2025年，非法滞留者子女中15岁以上的还不到4%。非法滞留者父母在申请子女救济时，必须缴清非法滞留罚款。罚款根据滞留时间的不同而多少不一，如果滞留时间超过7年，最多要缴纳3000万韩元。对于经济余力大抵不强的非法滞留者来说，这是一个很成负担的数字，因此预计实际申请救济的人会更少。这种救济没有救济所应有的意义。 最终势必出现这种不合理的状况：同样是在父母膝下长大，哥哥和姐姐得到了救济，长大成人后有机会在韩国上大学或就业，而年幼的弟弟长大成人后却要被强制驱逐出境。虽说这是限时性救济措施下无法避免的现象，但既然反正是限时性救济，有必要放宽条件，最大限度地扩大救济对象的范围。

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