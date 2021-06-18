LG能源解决方案正式进军美国ESS市场. June. 18, 2021 07:17. by 洪锡浩记者 will@donga.com. LG能源解决方案公司表示，最近向世界最大的电网能源储存装置(ESS)供应了电池。这相当于供应了相当于去年北美市场20%左右规模的电网ESS。北美市场是占据全球电网ESS市场一半以上的核心市场。 17日，LG能源解决方案公司表示，美国发电公司Vistra能源已向在加利福尼亚蒙特雷郡东北部莫斯兰丁(Moss Landing)地区启动的1.2GWh(千兆瓦时)规模的电网ESS供应了电池。Vistra能源正在进行用可再生能源代替陈旧火力发电设备的项目。 以单一电网ESS为准，Vistra能源的莫斯兰丁ESS是世界上规模最大的电力网ESS。该容量在美国加利福尼亚州用电量高的高峰时段可供约22.5万户家庭使用。LG能源解决方案提供了ESS电池新产品“TR 1300”架。现有电池需要在出货收集蓄电池组的“组合电池”后现场组装，TR 1300则是在工厂收集了组件的架件，完成组装后出货，可以节省安装时间和费用。 ESS分为火力、太阳能、风力发电站等使用的电力网用ESS和商用、住宅用、数据中心、信息技术(IT)设施等使用的备份电源解决方案(UPS)等。据市场调查企业SNE Research透露，去年北美地区的电网ESS总规模为6.5GWh，LG能源解决方案的供给占其中的18.4%。 根据美国拜登政府扩大新再生能源的基调，北美电网ESS市场规模到2025年有望增长到55.3GWh。特别是，美国加利福尼亚州去年经历大规模停电事故，以可以稳定运营的电池为基础设置ESS的动向正在扩散。

한국어