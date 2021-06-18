地方自治团体和企业，从7月末开始可以自行接种疫苗. June. 18, 2021 07:17. by 金素英记者 ksy@donga.com. 最早从7月末开始，地方自治团体和企业可以自行实施新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗接种。从8月开始，全体国民(18~49岁)开始接种疫苗，这是为了提高便利性，加快接种速度而采取的措施。 首先，各地方自治团体从7月末开始在保健所或预防接种中心自行接种疫苗。根据政府的方针，发生集体感染的地区的居民、包括慢性疾病患者在内的高危人群、社会必需人力等成为对象。如果地方自治团体根据地区情况制定接种计划，疾病管理厅将提供疫苗。 民间企业中需要24小时运转的企业从8月开始可以面向劳动者自行接种疫苗。以拥有工厂内附属医院的国家基础产业为中心。疾病管理厅向营业场所医疗机构提供疫苗和注射器后，将根据公司的计划进行接种。首先，汽车和钢铁产业被提了出来。疾病管理厅计划与雇佣劳动部一起决定对象单位。 疾病管理厅担心出现“特惠争议”，决定在50多岁人群的优先接种全部结束后，允许企业接种疫苗。 最近，部分地区和团体要求优先接种疫苗，但事实上政府没有接受。取而代之的是，为了部分保障现场的自律性，决定引进地方自治团体和企业自行接种疫苗的机制。

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