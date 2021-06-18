展示“孙基祯=日本人金牌得主”的日本博物馆. June. 18, 2021 07:17. by 兪載泳 elegant@donga.com. 位于举行东京奥运会开闭幕式等主要活动的主体育场附近的日本奥林匹克博物馆的展品中，包含了很容易让人误认为已故马拉松英雄孙基祯先生(1912~2002年)是日本人的内容，因此引起了争议。 这一事实是在东京留学的韩国学生的举报下传到韩国的。诚信女子大学教授徐敬德(教养学部)称，博物馆方面在“历届日本人金牌得主”展示区将1936年柏林奥运会马拉松金牌得主孙基祯先生的照片放在了最顶端。孙基祯先生戴着月桂冠站在领奖台上的照片上，只有日语“孙基祯，1936年柏林奥运会田径比赛男子马拉松”的说明。该博物馆由日本奥林匹克委员会(JOC)运营，因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情休馆后，从6月1日开始再次允许游客入场。 徐教授17日表示，已向日本东京奥运会组织委员会和JOC发送了抗议邮件。”徐教授担心地说：“如果参观者在这个空间里遇到孙基祯老先生，就目前而言，只能误认为是日本人。”他接着说：“孙基祯选手佩戴日本国旗作为日本代表团参赛是历史事实，但必须如实向全世界告知孙基祯是‘韩国人’。”国际奥委会(IOC)网站上对孙基祯先生进行了个人经历说明，称其为“韩国的孙基祯(Sohn Kee-chung of Korea)”。徐教授在东京奥运会主页上发现独岛是日本领土后，持续向IOC和东京奥运会组委会方面发送了表示抗议的邮件。 孙基祯先生的外孙、孙基祯纪念财团事务总长李俊承(音)表示：“过去日本人对孙基祯先生很谨慎，但近年来基调似乎发生了变化。这是一年前也发生过的事例”，“我认为，奥运会之花不是马拉松吗？在日本奥运会历史上，不能漏掉孙基祯先生的比重，这一点可以理解，但既没有告知孙先生是韩国人，也没有说明只能以悲伤的冠军被人所记住，这对韩国是很没礼貌的(是不合礼仪的)。”

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