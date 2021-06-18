菅义伟决定举办“有观众的奥运会”……赛场内最多容纳万人. June. 18, 2021 07:17. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 据悉，日本政府事实上已决定举办“有观众的奥运会”。不顾对新冠疫情的忧虑，9月末即将结束任期的菅义伟首相正在积极推动。 《每日新闻》17日报道：“日本政府开始协调，将在7月23日开幕的东京奥运会观众最多限定为1万人。”最早将于21日召开日本政府、东京都、东京奥组委、国际奥委会、国际残奥委会等五方会议，并做出最终决定。组委会干部对《每日新闻》表示，“在五方会议上，将推动（日本）政府的方针。”日本政府16日在政府下属的新冠疫情专家会议上解释说：“希望在紧急事态等被解除的地区，阶段性地提高体育比赛观众的上限，最多达到1万名”，并得到了谅解。 据分析，菅义伟之所以推进有观众的奥运会，是为了在奥运会气氛达到高潮的情况下解散众议院并举行议会选举，从而取得成果。如果他由此再次当选自民党总裁，首相的任期可以延长三年。

한국어