文在寅在西班牙观看《朝鲜王国全图》，誉为“证明独岛是韩国领土的珍贵资料”. June. 18, 2021 07:18. by 朴孝穆记者、马德里=共同采访团 tree624@donga.com. 正在对西班牙进行国事访问的文在寅总统当地时间16日在西班牙参议院图书馆观看了该馆保存的《朝鲜王国全图》后表示：“这些资料可以证明独岛是韩国领土，非常珍贵。”在日本一再宣称独岛主权、使韩日矛盾日益尖锐的情况下，文在寅再次强调了独岛是韩国的固有领土。 青瓦台发言人朴京美表示，文在寅当天在西班牙参众两院发表联合演讲后，前往西班牙参议院图书馆观看了《朝鲜王国全图》，发表了上述言论，并表示：“感谢给我们展示了非常珍贵的资料。”最近，日本在东京奥运会地图和自卫队宣传片中将独岛标记为日本领土。尤其是，日本以韩国军队15日开始独岛防御演习“东海领土守护演习”为由，取消了原定在七国集团（G7）首脑会议上举行的韩日简式会谈等，继续主张对独岛的主权。 《朝鲜王国全图》是18世纪法国地理学家、地图制作师让-巴蒂斯特·勃艮第·唐维尔发行的《新中国地图册》中的一幅。据悉，这是由西方人制作的朝鲜地图中现存最古老的地图。在参考当时中国的实测地图《皇舆全览图》制作的这幅地图中，独岛和郁陵岛被标记为朝鲜领土。独岛的名称被标记为与称呼独岛的“于山岛”相类似而搞混的汉字“千山岛”，标注的也是中文“千山岛”的发音“TchianChanTao”。图书馆馆长安赫尔·冈萨雷斯向文在寅展示了地图，并说：“这是17世纪大韩民国韩半岛的地图，我想这应该是让韩国人感到最为亲切的记录。”文在寅还摘下眼镜仔细观看了地图。 此外，总统政务首席秘书李哲禧17日参加CBS的一档广播节目，就日本在七国峰会期间取消韩日简式会晤的报道批评称：“说不定是日本是因为国内政治因素才那么做，但日本继续发布莫名其妙的声音、显现略微贬损韩国的态度，令人感到不快”，“不合常理”。

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