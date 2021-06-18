英国媒体：“孙兴慜和托特纳姆热刺队的续约谈判进展顺利”. June. 18, 2021 07:18. by 金東昱 creating@donga.com. “超级SONNY”孙兴慜(29岁)有望继续留在现所属球队托特纳姆热刺队。 英国媒体《每日电讯报》等当地媒体17日报道称，“孙兴慜和托特纳姆热刺队的续约谈判进展顺利。双方确信会续约。”接着该媒体补充表示，“热刺队球迷曾担心孙兴慜会继宣布转会的哈里•凯恩(28岁)之后离开球队，但随着与球队续约，他可能会走上与凯恩截然相反的道路。”如果与很有可能执掌热刺队的下一任主教练、AS罗马前主教练保罗•丰塞卡的正式合同确定下来，孙兴慜的续约协商也将加快步伐。 孙兴慜目前与托特纳姆热刺队的合同将于2023年6月到期，他的续约内容也具体浮出水面。合同期限为5年，周薪也将从目前的14万英镑上涨6万英镑，达到20万英镑(约3.1626亿韩元)。如果换算成年薪，将达到1040万英镑(约164亿韩元)。据悉，孙兴慜的续约时间和周薪上调此前已为人所知，但热刺队在此基础上提出了更破格的提议。《每日电讯报》表示：“孙兴慜在球队中确实是非常重要的球员。为了下个赛季也能取得好成绩，球队很需要孙兴慜。” 托特纳姆热刺队17日通过球队官方推特介绍了新赛季常规赛日程，并把孙兴慜的形象表现为主要模特(照片)。这意味着，即将续约的孙兴慜代替不知道何时离开球队的凯恩，成为了代表热刺队的球员。英国媒体《天空体育》介绍了下赛季值得关注的比赛日程，并把孙兴慜(的面孔)作为热刺队的球队代言人。这证明，所属球队或当地媒体认为孙兴慜是热刺队的代表球员。

한국어