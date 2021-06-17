晚上10点突然发布“8种虚拟货币停牌”公告. June. 17, 2021 07:14. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 虚拟货币交易所接连取消未得到验证的“杂币”上市或将其指定为敏感投资项目，展开了“虚拟货币大扫除”。据分析，根据《特定金融情报法》(特金法)，必须在9月24日之前向金融当局申报的交易所为了具备审查条件，正在筛选出不良硬币。 据虚拟货币业界16日透露，在获得信息保护管理体系(ISMS)认证的20个交易所中，有11个在上月28日泛政府层面的《虚拟货币交易管理方案》发表后，通知其停止上市或指定交易留意币。 交易规模排名第一的UPBIT于本月11日在韩元市场中断了5种虚拟货币的交易，并将25个指定为“敏感项目”。Coinbit15日晚10时公告称，将取消8种虚拟货币的上市资格，并将28种虚拟货币指定为敏感项目。 此前，韩国HUOBI和Gdac交易所分别决定让以“Huobi Token”和“Gdac Token”等交易所名字命名的虚拟货币停止上市，中小型交易所也正在着手整理虚拟货币。 但是，由于对取消虚拟货币上市等没有明确的法律依据，投资者的混乱也在加剧。大部分交易所都把“内部标准未达标”、“投资者保护”等作为退市的理由。另外，深夜突然取消上市资格或通告指定敏感项目的地方也很多。投资者无法事先应对的新一轮相关虚拟货币在一天之内价格暴跌了70~80%。 业内人士认为，暂时取消虚拟货币上市资格的趋势还将继续。某交易所相关人士表示：“过滤杂币直接关系到虚拟货币交易所的生存”，“最大限度地参考海外交易所的事例等，决定取消上市。”

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