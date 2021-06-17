柳贤振和金广铉未能取得胜利……优质先发满足. June. 17, 2021 07:14. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 美国职业棒球大联盟韩国球员柳贤振(34岁•多伦多蓝鸟队)和金广铉(33岁•圣路易斯红雀队)同一天登上不同的先发投手踏板，均以优质先发(首发6局以上，个人失误丢分3分以下)表现良好。但是由于没能得到球队候补投手和击球阵容的支持，没能成为胜利投手。 “蓝色怪物”柳贤振16日在美国纽约州布法罗萨伦球场举行的与纽约洋基队的主场比赛中首发出场，在6局内取得了5个被安打(2个被本垒打)、4个四坏球上垒、3个脱三振、失3分的成绩。在92个投球数中，投出了很多右手击球手很难打到的外侧变速球(31个)和身体方向的快球(27个)。快球平均球速为145.5公里/小时，高于赛季平均球速(143.7公里/小时)。 在第1局没有失分的情况下，柳贤振在第2局上半局被对方的首发击球手加里•桑切斯击出1分本垒打。桑切斯在与柳贤振的总计对决中击出了3个安打，3个安打都是本垒打。在第4局上半局，他又被本月6日首次进入顶级联赛的克里斯•吉顿斯击出1分本垒打。吉顿斯自出道以来，截止到当天的第一个击球位，取得了14次有效击球、无安打的成绩，但在面对柳贤振时击出了大联盟个人第一个安打。 柳贤振在球队以5比3领先的第7局走下投球土墩，具备了胜利投手的条件，但替补阵容的糟糕发挥让他失去了本赛季第6场胜利。在第7局替换柳贤振上场的安东尼•卡斯特罗被布雷特•加德纳击出优越1分本垒打，开始被对手追到只差1分。此后，又被DJ勒梅休击出2垒打，并两次暴投，让对方扳平比分。多伦多队在第8局上半局再失1分，以5比6负于对手。 腰伤11天后复出的金广铉也在密苏里州圣路易斯郡的布什体育场举行的与迈阿密队的比赛中，在6局内取得了3个被安打、5个四坏球上垒、6个脱三振、失1分的成绩，实现了本赛季第一个优质先发。虽然投出了最高达149公里的快速球，但在102个投球中，好球只有49个，控球不稳定。因此，自进入顶级联赛后，他让对方取得5个四坏球上垒，创下了单场比赛最多记录。在0比1落后的第7局下半局被替换下场的金广铉，得益于本队击球阵容得到1分，将比分扳平，摆脱了战败投手危机。圣路易斯队在第9局下半局凭借保罗•戈德施密特的终结本垒打以2比1反败为胜。

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