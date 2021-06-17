32岁的“亚马逊狙击手”被任命为FTC主席. June. 17, 2021 07:14. by 兪載東 jarrett@donga.com. 被称为“Big Tech企业的狙击手”的32岁女性法学家被任命为美国联邦交易委员会(FTC)主席。预计，针对亚马逊、苹果、谷歌、脸书等大型信息技术(IT)企业的垄断性行动，美国政府的监管步伐正在加快。 据《纽约时报》等美国媒体15日报道，拜登总统任命哥伦比亚大学教授莉娜•可汗(Lina Khan•32岁)为FTC主席。当天，美国参议院以69票赞成、28票反对的超越党派的支持，批准她担任联邦交易委员。总统可以任命5名联邦交易委员中的一人为主席。FTC是监管违反《反垄断法》等企业非法行为的机构，其作用与韩国的公平交易委员会相似。 巴基斯坦移民出身、曾担任哥伦比亚大学法学院助教的新任主席莉娜•可汗成为FTC历史上最年轻的主席。2017年，她在耶鲁大学法学院就读期间，以一篇名为《亚马逊的反垄断悖论》的论文在全美引起了极大关注。该论文的内容是，几十年前的反垄断法无法阻止亚马逊等恐龙企业的垄断行为。她在今年4月的参议院任命听证会上，也向亚马逊等美国顶级科技企业进行了事实上的宣战。她表示：“如果企业支配一个市场，(支配力)就会扩大到邻近市场”，“监管当局有必要对企业的收购合并进行缜密的审查。” 在参议院领导反垄断小组的艾米•克洛伯沙议员表示：“莉娜•可汗对竞争政策的深刻理解是加强反垄断法的执行所必需的。” 在美国，拜登政府就任以后，限制技术企业的动向更加强烈。不久前，美国众议院司法委员会反垄断小委员会推出了限制IT企业垄断行为的一揽子法案。美国媒体分析说，如果平台运营者拥有其他事业，并引发利益冲突，将属于非法行为，如果法案获得通过，亚马逊等公司实际上可能要分裂成两半。

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