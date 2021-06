通过Boyz II Men嗓音听的《即使恨也要再一次》. June. 17, 2021 07:14. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 美国著名R&B组合Boyz II Men(照片)将翻唱国内R&B组合VIBE的热门歌曲《即使恨也要再一次》。国内音乐标签GROOVL1N16日表示:“Boyz II Men将于30日发行翻唱曲《Love me once again》,开始在韩国进行唱片活动。”这首歌曲是在2002年VIBE发表的《即使恨也要再一次》中加上英文歌词制作而成,是思念分手的恋人的内容。 1991年出道的Boyz II Men凭借1992年的《End of the road》和1994年的《I'll make love to you》分别在Billboard Hot 100上获得了13周和14周的冠军。他们创下了全世界6000万张专辑的销售业绩,2011年和2019年两次来韩演出。 Boyz II Men成员肖恩•斯托克曼在2019年访韩前夕,在自己的YouTube频道上传了用韩语歌词演唱防弹少年团成员智旻的个人单曲《Serendipity》的视频,成为了话题。

