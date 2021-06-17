无人哭泣的新冠孤独死. June. 17, 2021 07:15. . 韩国自去年1月20日出现首例新冠确诊病例后，至今已有近2000人丧生。其中还有在无人送终的情况下孤独离去的“新冠孤独死”。长时间断绝联系、独自生活的他们的死讯，对遗属也是一种负担。弟弟以从未与哥哥产生感情为由拒绝接收骨灰，亲生女儿因在法律上不是家人而声称难以为母亲送葬……无亲无故的新冠死亡者的离去之路冷冷清清。 新冠孤独死在国内尚未统计。因为对孤独死实态进行义务性调查和统计的《孤独死预防及管理法》直到今年4月1日才开始实施，甚至还没有进行实态调查。《东亚日报》“Hero Contents”组对无亲无故新冠死亡事例进行了采访，结果发现在精神疾病治疗机构或考试院等密集设施中出现了新冠孤独死。在考试院独自生活后被确诊的一名50多岁男性，在担心考试院的家人被感染而去世后，因遗属拒绝遗体而独自被火化。 一些考试院就像是孤独者聚居的监狱。在首尔东大门区一家考试院，住在一层的24人中有6人被确诊感染新冠病毒，除共同厨房和卫生间外，其他空间没有通风设施。一坪多的房间一间挨着一间，在密集、密接、密闭等“三密”环境中容易感染。大部分居住者都在60岁以上，没有固定的工作，只能做临时工。 新冠孤独死的危险无处不在。以去年为标准，快速增加的国内一人家庭占全体家庭的30.4%。另外，61.1%的一人家庭是50岁以上60岁不到的中壮年层。即使感染新冠后独自病死，周围的人也可能不知道。从20世纪70年代开始，日本的孤独死问题日益突出，不仅是孤身老人，退休或与邻居缺乏交流的独居男等50、60岁的中壮年层也被分类为孤独死危险群进行管理。英国将孤独定义为“社会性传染病”，并设立了负责孤独的部长，从政府的角度给予帮助。 一般来说，灾难会加强不平等。尤其是新冠疫情这种前所未有的感染灾难，很容易造成福利死角。目前迫切需要建立定期确认一人家庭、老人聚居处居住者安全的社会安全网。如果由此发现有人产生社会孤立感，就要用公共服务来照顾。对于家境贫寒的老人聚居的考试院和棚户，也要细心检查感染新冠病毒的危险。只有全方位开展事前管理应急状况的预防性福利，才能防止寂寞的新冠孤独死。

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