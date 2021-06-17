公正的审判. June. 17, 2021 07:15. . 虽然房地产被认为是文在寅政府最糟糕的政策，但教育政策也不亚于此。过去4年里，不仅房价暴涨，基础学力未达标者的比率也呈上升趋势。中学生不会背九九诀，也不会用英语介绍自己的名字。有太多的学生，如果听之任之，他们将无法享受各种各样的生活机会。政府可能想把责任归咎于新冠疫情，但基础学力崩溃从新冠疫情之前就早已开始。 从最近20年的学业成就度评价结果来看，初三数学基础学力未达标者的比率在卢武铉政府中期开始剧增，到2008年达到12.9%。李明博政府将这一数据降至3.5%（2012年），朴槿惠政府和文在寅政府政权交替时期的2017年（9.9%）又恢复了增长势头，去年达到13.4%的历史最高值。高二数学基础学力未达标者也绘制了类似的图表，去年达到13.5%。语文和英语也是类似的模式。 李明博政府时期基础学力的提高，是因为在全国范围内评价学业成就度，公开各学校的成绩，对成绩不好的学校大幅支援预算，让他们补充学习。但2014年进步派教育监大举当选后，以创意教育为名，成绩公开、对学力不振学校的支援都不了了之。小学学业成就度评价被废除，随着中学自由学期制的实行，从小学一年级到初中一年级的考试干脆消失了。现政府连初高中也转换为“抽样评价”，对基础学力崩溃的实况睁一只眼闭一只眼。 如果公共教育不能发挥应有的作用，成绩将由学生个人的“勺子的颜色（家境）”来决定。经济合作与发展组织以成员国的15岁学生为对象，每三年实施一次国际学业成就度评价（PISA），并根据父母的学历和收入水平等公开评价结果。韩国家庭背景排名前10%的学生阅读科目最低等级的比例从2000年的2.1%上升到2018年的6.3%，保持个位数，而排名后10%的学生则从16.3%猛增至29.3%。每10人中就接近有3人。PISA的阅读科目成绩被认为是比学生的最终学历更准确预测未来收入的指标。 各阶层学历差距拉大的趋势与各阶层私教育费差距拉大的趋势一致。据教育部透露，2019年收入前10%的学生人均每月课外辅导费为63万韩元，后10%为9万韩元。有调查显示，实行自由学期制后，月收入在600万韩元以上的家庭增加了补课费支出，其余家庭减少了补课费支出。高收入家庭表示，“不在乎内申成绩，去掉先行进度就好”，欢迎没有考试的自由学期制。 美国前总统奥巴马曾羡慕韩国教育，但美国通过“防止落伍者政策”缩小与韩国的学历差距。日本也在2009年废除“闲暇教育”，增加学习量，得益而此，从2015年开始超过韩国。韩国小学、初中、高中教师都是优秀人才，工作15年的教师的工资和学生人均公共教育费用都高于经合组织平均水平。但为什么只让我们的孩子退步呢？ 马上就要放暑假了。据说，假期结束后，教室的风景会根据“勺子的颜色”来划分。有钱人家的孩子个头高、成绩好，穷人家的孩子不仅脸蛋瘦削，连学过的东西都忘了。无能、不负责任的教育政策的代价，为何要由“无钱人家”的孩子来支付？为了远离公平竞争起跑线的孩子们，政府应该在更晚之前出台暑假学习支援对策。

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