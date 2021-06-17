纷纷加入国民力量党，一个月内激增2.3万人. June. 17, 2021 07:14. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 据确认，最近一个月内，国民力量党内缴纳党费的“责任党员”增加了1.7万多人。特别是新党员中二三十岁一代占37%，从数字上也印证了此次全党大会过程中出现的“李俊锡旋风”。 国民力量党事务处16日提供的资料显示，从5月12日到6月12日，一个月内共有2.3万多新人入党。其中，1.33万余人在网上入党，占比达58%，3个月每月至少交1000韩元以上党费的责任党员增加1.74万余人。该党相关人士表示：“新党员的规模与去年同期相比增加了10倍左右。” 按地区分，新党员最多的分别是京畿道（5506人）、首尔市（4716人）。其后依次为忠清南道（2224名）、庆尚北道（1999名）、仁川市（1831名）。在国民力量党全体党员中所占比重仅为2%的湖南圈（光州市、全罗北道）也有580人入党。 从年龄段来看，50多岁的人最多，为4761人，其次为20多岁的人，为4504人。60多岁（4216人）、30多岁（3986人）、40多岁（3411人）的新党员大致持平，10多岁的新党员也有468人。国民力量党事务处相关人士表示：“各年龄段的入党人数均衡入党，符合全体人口的比率，这一点令人鼓舞。” 青年人入党的热情在网上也得到了确认。国民力量党相关人士表示：“在主要使用者为二三十岁男性的网络社区FM Korea上，每天都有数十个认证加入国民力量党的帖子。”自称是37岁男性的某加入者在认证加入党员时写道“为了青春，为了更好的大韩民国，入了党。” 国民力量党议员和院外党协委员长们也在分管地区设立了党员招募展台，积极参与党员招募运动。郑镇硕议员（忠清南道公州-扶余-青阳）在自己的脸书账号上上传了党员招募展位的照片，并表示：“时隔多久了？泪目。这是从政20年来的第一次。都是（李）俊锡效应”。京畿道光州甲党协委员长咸敬宇也在脸书上表示：“可能是因为国民力量党选出了年轻、革新的新领导班子，加入的人尤其多。” 国民力量党代表（党首）李俊锡当天结束了对首尔市铜雀区国立首尔显忠院的参拜，与记者们见面时就党员增加问题表示：“几乎是空前绝后的增加势头，不仅在初期昙花一现，而是持续流入，我们会一直努力，直到营造出实现‘党员民主’的环境为止。”

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