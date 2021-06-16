BTS《Butter》在Billboard单曲榜上连续三周排名第一. June. 16, 2021 07:23. by 林熙允记者 imi@donga.com. 防弹少年团的《Butter》在Billboard单曲排行榜上连续三周排名第一。防弹少年团的歌曲在该排行榜上连续三周登上冠军宝座尚属首次。 去年发表的第一首英文歌曲《Dynamite》在发售第一周和第二周连续登顶后，两周内跌至第二位，第五周再次登上榜首，共3周排名第一。至此，防弹少年团在该排行榜上凭借《Life Goes On》等歌曲，共获得8次第一名。 防弹少年团在官方推特账号上表示，“非常感谢阿米(ARMY)家族，为我们创造了连续三周登上公告牌榜首的令人难以置信的纪录。”成员SUGA在粉丝交流平台“Weverse”上写道：“连续三周排名第一都是托阿米的福...既激动又感动。” 《Butter》在音源下载次数上压倒了其他歌曲。据Billboard统计，4日至10日，《Butter》的音源下载量达13.84万次，流媒体次数达1540万次。此次统计还反映了防弹少年团从上月末到本月初推出的《Butter》的三种Remix版本的销量。Remix版本以折扣价(69美分)销售。 被防弹少年团压制，连续三周排名第二的美国流行乐坛新星奥利维亚•罗德里戈的《good 4u》虽然在流媒体次数上以4210万次大幅领先《Butter》，但下载次数(1.11万次)仅为《Butter》的12分之1。 防弹少年团势如破竹，与出道8周年(本月13日)相吻合。所属公司BigHit Music15日表示，13、14日通过在线流媒体举行的粉丝见面会《BTS 2021 MUSTER 小宇宙》，来自195个国家和地区的133万多人在线进行了观看。 BigHit Music将于下月9日发行包含《Butter》的实物单曲CD。当天也是粉丝团名字“阿米”起名的日子。

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