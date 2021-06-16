三星向欧洲第一大移动运营商提供5G设备. June. 16, 2021 07:23. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子今年第一季度(1 ~ 3月)在中南美智能手机市场上市场占有率居首位。15日，根据著名分析公司Counterpoint Research的调查显示，三星电子的市场占有率同比(37.9%)上升4.5%，达到42.4%，位居第一。 当天，Counterpoint Research表示：“得益于攻击性营销效果，包括中低价智能手机Galaxy A系列在内，高端智能手机Galaxy S21系列等整体销量有所增加。” 第二名是摩托罗拉(21.8%)，第三名是小米(8.4%)，第四名是LG电子(5.8%)，第五名是苹果(4.1%)。摩托罗拉的市场占有率为21.8%，同比上升了7.7个百分点，达到了最高的增长势头。Counterpoint Research分析称，摩托罗拉获得了对美国经济制裁导致销售停滞的华为空白的反射利益。

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