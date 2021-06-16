比七国集团更强硬的北约，使用朝鲜讨厌的“全面、可核查、不可逆的弃核”. June. 16, 2021 07:23. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美国和北约当地时间14日在峰会联合声明中敦促朝鲜为实现“全面、可核查、不可逆的放弃核计划（CVID）”而重启对美协商。在美国总统拜登首次出席的北约峰会共同声明中，再次出现了朝鲜一直强烈抗议“这是强加给战败国的屈辱性行为”的CVID，因此备受关注。因为，这比上月韩美首脑会谈联合声明中提到的“韩半岛完全无核化”进一步提高了力度，明确了朝鲜弃核这一目标。 北约当天在比利时布鲁塞尔举行首脑会谈后发表联合声明称：“全面支持针对朝鲜的CVID目标。敦促朝鲜为实现这一目标，与美国进行有意义的谈判。”声明还表示：“我们敦促朝鲜放弃核、化学、生物的战斗能力和弹道导弹，并放弃一切相关计划。”之前，七国集团（G7）峰会的声明中则强调“完全、可验证、不可逆的放弃（abandonment）”。 拜登政府就任初期曾使用了“朝鲜完全无核化”的措辞。但是，在上个月举行的韩美首脑会谈上，在韩国政府的说服下，联合声明中加入了“韩半岛完全无核化”的措词。对于这样的变化，政府解释说，这反映了拜登总统重新开展美朝对话的意志。 但有分析认为，随着在由美国主导、韩国没有介入的北约峰会联合声明中再次使用CVID，显示拜登政府的基本立场仍然是CVID。也就是说，韩美首脑会谈联合声明中使用“韩半岛完全无核化”是考虑到不想刺激朝鲜的韩国立场，拜登政府的对朝政策没有从CVID上后退。 韩国外交部发言人崔永杉在当天举行的例行新闻发布会上表示：“过去也曾多次出现形式略有不同的措词。重要的是，（韩美首脑）就韩半岛完全无核化这一共同目标完全达成共识。”

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